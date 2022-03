È scomparso Leonardo Parri, ex presidente della Pubblica assistenza di Colle

Oggi è scomparso Leonardo Parri, già socio e volontario della Pubblica assistenza di Colle di Val d'Elsa dal 2017, nel 2019 ne é diventato Presidente svolgendo il proprio mandato con entusiasmo, impegno e grande partecipazione.

"Ci uniamo al dolore dei suoi cari, che è anche il nostro - fa sapere l'associazione -. Per coloro che vorranno salutare Leonardo verrà allestita la camera ardente presso la sede della Pubblica Assistenza in via Liguria 11, dalle ore 11 di domani giovedì 17".

Pubblicato il 16 marzo 2022