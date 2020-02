Edicola aperta da 36 anni: ringraziamento del sindaco Rossetti

In pochi anni per numerosi motivi, le edicole, in Italia, si sono dimezzate. Fa quindi piacere sapere che ce ne sono comunque di longeve, capaci di resistere alla crisi e di mantenersi attive.

Una di queste si trova nel centro di Cerreto Guidi, in Via Vittorio Veneto, a due passi dal Santuario di Santa Liberata.

E'stata aperta nel lontano 1984 da Anna Maria Petri con cui negli anni seguenti ha iniziato a lavorare la figlia Daniela Benassai. Giornali e riviste, ma anche articoli di cartoleria e giocattoli, prima che venisse acclusa all'attività anche la tabaccheria.

Il tenace impegno di Anna Maria e Daniela è stato pubblicamente riconosciuto dal Sindaco Simona Rossetti che nei giorni scorsi, accompagnata dall'assessore al commercio Moreno Costagli, ha consegnato una pergamena che ringrazia Anna Maria Petri e la figlia per gli sforzi profusi in un 'attività portata avanti da ben 36 anni.

Il commento del sindaco Rossetti

"Non sono momenti facili per il commercio- commenta il Sindaco Simona Rossetti- è per questo che è doveroso riconoscere l'impegno di Anna Maria Petri e di Daniela Benassai che con perseveranza e passione portano avanti l'attività di questa storica edicola diventata un punto fermo per i cerretesi e non.

L'Amministrazione comunale le ringrazia e conferma il proprio impegno a portare avanti tutte quelle azioni che possano favorire lo sviluppo del commercio sul territorio".

Potrebbe interessarti anche: Operazione ''Game Over'' della Guardia di Finanza di Siena

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 19 febbraio 2020