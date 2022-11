Efficientamento energetico, progetto esecutivo approvato per il Politeama di Poggibonsi

Progetto esecutivo approvato per l’intervento di efficientamento del cinema teatro Politeama, cofinanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Si tratta della prima parte di un intervento complesso che si articolerà in due fasi e che punta all’autosufficienza energetica dell’edificio - dice il sindaco David Bussagli – Un progetto con cui andiamo avanti sul percorso già avviato negli anni su scuole ed edifici pubblici con l’obiettivo di generare risparmi sulla spesa e riduzioni di emissioni in atmosfera”.

Il progetto in questione è cofinanziato dal Ministero della Cultura ed è uno dei progetti oggetto di rimodulazione del contributo attraverso le risorse governative del Decreto Aiuto, per come approvato nell’ultima variazione di Bilancio. Complessivamente un investimento di 580.000 euro di cui 480.000 euro di contributo e 100.000 euro di cofinanziamento da parte dell’amministrazione. E’ stato elaborato con il coinvolgimento della Fondazione Elsa che ha fornito i dati relativi ai bisogni e alle problematiche del servizio e che è stata coinvolta nella progettazione tecnica per l'individuazione delle soluzioni più adeguate anche allo svolgimento delle attività. L’obiettivo è generare un significativo miglioramento dell’ecoefficienza del fabbricato, per ridurne i consumi energetici ed il conseguente impatto ambientale in termini di emissioni climalteranti. Obiettivo è anche quello di ridurre i costi energetici di esercizio, al fine di consolidare la resilienza economica di questa attività culturale, attraverso un progetto di elevata sostenibilità ambientale che coordini razionalmente gli interventi eseguiti in maniera da generare sinergie tecniche di livello. L’intervento punta quindi all’efficientamento degli impianti e all’approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile. L’approvazione del progetto esecutivo apre alle procedure di gara per l’aggiudicazione dell’intervento e quindi all’avvio del cantiere.

A questo primo step farà seguito la seconda parte dell’intervento che rientra invece nella progettualità “ABCura”,presentata dal Comune alla Regione Toscana per l’accesso ai finanziamenti della nuova programmazione europea. “Andiamo avanti su quegli obiettivi di sostenibilità economica e ambientale in cui ci riconosciamo e che ci vedono attivi su molteplici fronti”, chiude il sindaco.

Pubblicato il 1 novembre 2022