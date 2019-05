Elezioni Europee, tutti i risultati in Val d'Elsa Comune per Comune

​

​Ieri, domenica 26 maggio, si sono svolte le elezioni per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e, ovunque in Val d'Elsa, le elezioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Stanotte, subito dopo la chiusura dei seggi, c'è stato lo spoglio delle schede per le europee, mentre nel pomeriggio di oggi avverrà quello per le comunali.

In Italia i partiti che hanno superato il 4% e che quindi partecipano alla ripartizione dei seggi sono Lega (34.27%), Partito Democratico (22,72%), Movimento 5 Stelle (17.07%), Forza Italia (8.78%), Fratelli d’Italia (6.45%), considerato che sono state scrutinati 61.560 seggi su 61.576.

In Toscana le preferenze sono andate invece a Pd (33,31%), Lega (31,48%), Movimento 5 Stelle (12,68%), Forza Italia (5,82%), Fratelli d'Italia (4,93%).

Di seguito, vediamo che è successo in Val d'Elsa, Comune per Comune. Nella tabella di seguito le liste sono riportate come sulla scheda elettorale.

​Notizia in aggiornamento

Pubblicato il 27 maggio 2019