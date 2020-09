Elezioni regionali Toscana: tutti i dati sull’affluenza

L'affluenza alle ore 12.00 in Toscana tocca il 14.67%. In provincia di Siena tocca invece il 13.98% mentre in quella di Firenze il 16.6%.

Clicca qui per il dettaglio dell'affluenza nei singoli Comuni

Potrebbe interessarti anche: Mensa scolastica, servizio garantito a tutti e in sicurezza

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 20 settembre 2020