Emergenza Coronavirus: nuove modalità di accesso agli Uffici Comunali

Il Comune di Cerreto Guidi vista la straordinaria situazione legata all’emergenza coronavirus, ha deciso nuove e più restrittive modalità di accesso agli uffici comunali. Da venerdì 13 e fino a venerdì 27 marzo gli uffici comunali in Via Vittorio Veneto,8 saranno aperti esclusivamente per i servizi essenziali, mentre resteranno chiusi per l’ordinaria amministrazione.

In caso di bisogno questi i numeri da contattare (riportati anche sul sito del Comune):

-Polizia Municipale: 0571-757707- 0571-268600- 0571-906218;

-Reperibilità per gli Atti di Stato Civile (Decessi e Nascite): 0571-906214; 320-4303867;

-Protocollazione atti (solo con carattere d’urgenza): 0571- 906202;

-Sepolture: 0571-906238;

-Per emergenza Coronavirus contattare il centralino al seguente numero: 0571-906203.

“Le nuove modalità di accesso agli uffici comunali si rendono necessarie- commenta il Sindaco Simona Rossetti- per salvaguardare la salute di tutti in un momento eccezionale. Il Comune resta peraltro a disposizione per i servizi essenziali. Rinnovo a tutti l’invito a restare a casa e a uscire solo per le situazioni di necessità”.

Pubblicato il 12 marzo 2020