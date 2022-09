Emma Villas Aubay Siena, ecco date e orari delle prime sei giornate di campionato

Sono ufficiali le date e gli orari delle prime giornate del campionato di Superlega della Emma Villas Aubay Siena. L’esordio stagionale nel massimo campionato italiano per la compagine allenata da coach Paolo Montagnani sarà, come noto, domenica 2 ottobre a Trento contro Michieletto e compagni. La partita verrà disputata a partire dalle ore 18 e verrà trasmessa in diretta Rai, garantendo quindi grande visibilità all’evento.

L’esordio casalingo stagionale dei senesi nel torneo di Superlega sarà invece sette giorni più tardi. E sarà un pomeriggio fantastico ed emozionante, dato che la Emma Villas Aubay Siena si troverà di fronte Perugia: il match verrà giocato domenica 9 ottobre al PalaEstra a partire dalle ore 18.

Nella terza giornata i senesi saranno impegnati a Milano, ma il match contro l’Allianz sarà effettuato ad un orario differente. La sfida verrà giocata domenica 16 ottobre a partire dalle ore 15.30.

Sarà anticipata, invece, la gara della quarta giornata. Che è anche il momento nel quale terminerà la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti per poter seguire al PalaEstra tutte le partite stagionali della Emma Villas Aubay Siena. La squadra di coach Montagnani giocherà contro Piacenza sabato 22 ottobre a partire dalle ore 20.30.

Siena giocherà di sabato anche la sfida seguente. Alla quinta giornata i toscani saranno impegnati nel Lazio, in casa della Top Volley Cisterna, sabato 29 ottobre a partire dalle ore 18.

Sette giorni più tardi per i biancoblu è in calendario una trasferta in Veneto, i senesi andranno a giocare a Padova sabato 5 novembre alle ore 18.

Dopo il test match effettuato sabato pomeriggio contro la Sir Safety Susa Perugia al PalaBarton (e terminato sul 3-1 per i padroni di casa) i senesi riprenderanno oggi i loro allenamenti. Con l’arrivo di Nemanja Petric, che si allenerà con il gruppo, la compagine agli ordini di coach Paolo Montagnani è ormai al completo. Maarten Van Garderen e Giulio Pinali si sono infatti aggregati al gruppo nei giorni scorsi e hanno anche preso parte all’amichevole a Perugia.

Il prossimo test match per i senesi è in programma mercoledì 21 settembre a partire dalle ore 18: la sfida si giocherà all’Estra Forum di Chiusi e l’avversaria è Grottazzolina, squadra di Serie A2 già affrontata dai senesi nel corso di questo precampionato in un’amichevole giocata in Abruzzo con la vittoria dei toscani (1-3 il risultato finale della sfida).

Prosegue intanto la campagna abbonamenti, che sta già dando buonissimi risultati e riscontri.

C’è anche una bella e importante novità per tutti coloro che si abboneranno al team senese. Quest’anno la Emma Villas Aubay Siena grazie ad una partnership con Wall Street English regala infatti a tutti i suoi abbonati un mese di corso gratuito da svolgere nel centro di Siena (o in uno degli altri centro convenzionati, come Arezzo, Mestre, Treviso, Civitanova, Perugia).

Pubblicato il 20 settembre 2022