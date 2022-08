Emma Villas Aubay Siena, ecco tutte le sfide del precampionato dei biancoblu

Sfide emozionanti attendono l’Emma Villas Aubay Siena nella fase del precampionato. La squadra allenata da coach Paolo Montagnani ha terminato gli allenamenti nel centro di preparazione olimpica a Tirrenia, in provincia di Pisa, ed è arrivata a Siena. Da domani, giovedì 18 agosto, prenderanno il via gli allenamenti al PalaEstra in viale Sclavo, il 19 agosto sarà tenuto nel pomeriggio un allenamento a porte aperte al quale potranno quindi assistere anche i tifosi del team biancoblu.

La prima partita amichevole verrà disputata il 2 settembre, quindi esattamente un mese prima dell’inizio del campionato di Superlega. Il torneo nella massima serie nazionale inizierà invece con i senesi che saranno impegnati in trasferta a Trento, mentre il primo match casalingo della Emma Villas Aubay in campionato verrà giocato sette giorni più tardi, domenica 9 ottobre, contro Perugia.

Tornando alle amichevoli, il primo test dei senesi sarà per l’appunto il 2 settembre. L’impegno sarà al PalaEstra di Siena e l’avversario saranno i lupi di Santa Croce per il classico derby toscano. È stata l’ultima partita ufficiale della scorsa stagione sportiva, quella che grazie alla vittoria dei senesi al PalaParenti aveva regalato l’allora matematica salvezza in Serie A2. A oltre cinque mesi di distanza quella contro Santa Croce (ma stavolta al PalaEstra) sarà la prima partita amichevole della nuova stagione sportiva.

Otto giorni dopo i senesi effettueranno invece una trasferta nelle Marche. Il 10 settembre la Emma Villas Aubay sarà impegnata al PalaGrotte per una sfida contro la Videx, team appena promosso in Serie A2.

Il 17 settembre ci sarà uno dei grandi appuntamenti del precampionato per i biancoblu. Sarà infatti il giorno dell’amichevole al PalaBarton di Perugia contro la Sir Safety.

Il 21 settembre i senesi affronteranno nuovamente la Videx Grottazzolina. Questa volta il test amichevole verrà disputato all’Estra Forum di Chiusi.

Molto interessante sarà poi il quadrangolare che vedrà impegnati i senesi per due giorni, il 24 e il 25 settembre a Gubbio, in Umbria. Si tratta del torneo “Spirito di squadra” al quale oltre alla Emma Villas Aubay prenderanno parte la Prisma Taranto, la Top Volley Cisterna e la formazione bulgara Hebar Pazardzhik. Tre compagini di Superlega si sfideranno e affronteranno, dunque, a pochi giorni dal via al campionato di Superlega.

L’ultimo test match del precampionato dei senesi sarà ancora contro Perugia. E stavolta il match sarà giocato al PalaEstra a pochissimi giorni dall’avvio del torneo. Il 28 settembre la Sir Safety di Giannelli e Leon arriverà in viale Sclavo per testare la propria preparazione a pochissimi giorni dalle gare ufficiali della Superlega.

Pubblicato il 17 agosto 2022