Empoli, chiusa la sessione estiva di calciomercato: tutte le operazioni tra acquisti e cessioni

Si è chiusa ieri alle ore 20 la sessione estiva di calciomercato in Italia. Empoli protagonista dell'ultima giornata di mercato con due colpi importanti: Jean-Daniel Akpa Akpro dalla Lazio e Sebastian Walukiewicz dal Cagliari.

Sono arrivati in azzurro Jean-Daniel Akpa Akpro (a titolo temporaneo dalla Lazio), Nicolò Cambiaghi (a titolo temporaneo dall’Atalanta), Koni De Winter (a titolo temporaneo dalla Juventus), Mattia Destro, Tyronne Ebuehi (a titolo definitivo dallo Sport Lisboa e Benfica), Alberto Grassi (a titolo temporaneo, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dal Parma), Sam Lammers (a titolo temporaneo dall’Atalanta), Sebastiano Luperto (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Napoli), Razvan Marin (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Cagliari), Samuele Perisan (a titolo definitivo dal Pordenone), Marko Pjaca (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Juventus), Martín Satriano (a titolo temporaneo dall’Inter), Lovro Stubljar (a titolo definitivo dal Domzale), Samir Ujkani e Sebastian Walukiewicz (a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dal Cagliari).

Hanno invece lasciato l’Empoli: Kristjan Asllani (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all’Inter), Luca Belardinelli (a titolo temporaneo al Südtirol), Valerio Biagini (a titolo temporaneo al San Donato Tavarnelle), Simone Canestrelli (a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione al Pisa), Niccolò Chiorra (a titolo temporaneo al Mantova), Giovanni Crociata (a titolo temporaneo al Südtirol), Samuele Damiani (a titolo definitivo al Palermo), Francesco Donati (cessione a titolo temporaneo all’Ascoli), Nicolò Evangelisti (a titolo temporaneo al Taranto), Tommaso Fantacci (a titolo temporaneo al Pontedera), Giuseppe Filì (a titolo temporaneo al Messina), Francesco Folino (a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC alla Carrarese), Jacopo Furlan (a titolo definitivo al Perugia), Klemen Hvalic (a titolo definitivo al Koper), Andrea La Mantia (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto alla Spal), Luca Lombardi (a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC all’Ancona), Leonardo Mancuso (a titolo definitivo al Monza), Emanuele Matteucci (cessione a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC al Mantova), Davide Merola (a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione al Cosenza), Giuseppe Montaperto (a titolo temporaneo all’Audace Cerignaola), Leonardo Pezzola (a titolo temporaneo al Piacenza), Roberto Pirrello (a titolo definitivo al Pordenone), Kevin Piscopo (a titolo definitivo al Pordenone), Leandro Pratelli (a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC all’AlbinoLeffe), Alessio Rizza (a titolo temporaneo al Piacenza), Simone Romagnoli (a titolo definitivo al Parma), Alessio Rossi (a titolo temporaneo al San Donato Tavarnelle), Alex Sposito (a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC al Sangiuliano City), Leo Stulac (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al Palermo), Mattia Viti (a titolo definitivo all’OGC Nice), Davide Zappella (a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC alla Virtus Entella).

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: La prima rete in Serie A di Tommaso Baldanzi, il pari nella ripresa di Kallon: Empoli-Hellas Verona finisce 1-1

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 2 settembre 2022