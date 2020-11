Empoli, il 'Mercatale' tra olio novo, verdure, marmellate ma soprattutto 'marroni' e farine toscane

Il 'Mercatale', la fiera dell’agricoltura e dei prodotti della terra locale e toscana, si svolgerà regolarmente sabato 21 novembre 2020, dalle 8 alle 13, sempre in via Bisarnella, zona parco Mariambini.

Ogni sabato genuinità e stagionalità. In vetrina il lavoro e la passione di tanti produttori della filiera toscana che non delude mai.

Sabato sarà ancora presente l’azienda agricola di Jacopo Ceccato di Bagno a Ripoli che porterà ‘marroni’ e farine di castagne. Azienda che coltiva alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio.

Le Aziende agricole di sabato prossimo: come detto sopra, marroni e farine di castagne dalla vicina Bagno a Ripoli; l’olio nuovo della azienda agricola Belvedere; il Papini con miele; da Poggibonsi la Chiocciola d'Elsa arriva con verdure e chiocciole; da Montespertoli il Colle Fiorentino con gli ortaggi di stagione.

E ancora, i formaggi e latte crudo di Maria direttamente da Volterra; il pane lastrigiano di grani antichi del forno Romolino.

Da Certaldo le verdure di stagione dell'azienda agricola di Luigina.

Sono invece di Castelfiorentino i salumi di filiera toscana della macelleria di Marco. L’azienda agricola delle Fave di Andrea si presenta con verdure di stagione, marmellate e uova.

Pubblicato il 19 novembre 2020