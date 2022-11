Empoli: rissa in un'attività commerciale in piazza Don Minzoni

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli, su provvedimento del Questore di Firenze, hanno eseguito un provvedimento di sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti di un esercizio commerciale in Piazza Don Minzoni. La chiusura del locale, a decorrere da ieri 1’ novembre, avrà la durata di giorni 10, ed è stata disposta del Questore su indicazione del Commissariato di P.S. di Empoli in seguito ad una serie di episodi, commessi da cittadini extracomunitari che frequentano il pubblico esercizio, che hanno prodotto una turbativa della sicurezza pubblica.

In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato erano intervenuti presso quel negozio per una segnalazione di rissa tra più cittadini stranieri, alcuni di essi armati di armi da taglio. Sul posto gli agenti constatavano che i responsabili si erano già dileguati, ma la scena veniva ripresa da telecamere di sorveglianza. Nei giorni seguenti, durante i servizi di controllo del territorio eseguiti dal Commissariato di P.S. di Empoli con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, in tre diverse circostanze, gli operatori identificavano nel citato pubblico esercizio numerosi cittadini extracomunitari gravati da precedenti di polizia. La situazione di fatto ha quindi evidenziato una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini che frequentano la piazza della Stazione empolese, dando luogo alla adozione del provvedimento.

Pubblicato il 2 novembre 2022