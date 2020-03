Enel sostituisce il tratto di linea aerea danneggiata con nuovo cavo di ultima generazione

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno un tratto di linea aerea danneggiata da alcuni recenti fenomeni di maltempo, motivo per cui la posa e l’attivazione di un nuovo cavo di ultima generazione non è rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori necessari). Nell’occasione sarà effettuato anche ilriassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella zona.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 12 marzo, dalle ore 9:00 alle 16:00 (orario cautelativo con probabile conclusione anticipata). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra via Vittorio Veneto, via della Rocca, via Martini, via di San Lucchese, via Trieste, via Balugano da Crema, vicolo delle Chiavi fino a piazza Dario Frilli (pochi civici per ogni via/vicolo/piazza).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Pubblicato il 10 marzo 2020