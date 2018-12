Energie rinnovabili, se ne parla al Roncalli in un altro appuntamento dei 'Caffè Scientifici'

Proseguono all'IIS Roncalli di Poggibonsi i "Caffè Scientifici". Mercoledì 5 dicembre, alle 15.30 nell'aula magna dell'istituto, il Dottor Nicola Armaroli terrà una lezione sul tema delle energie rinnovabili, in particolare su quella solare, dal titolo Energia per l'astronave terra. Gli incontri scientifico- divulgativi, aperti a tutti, sono organizzati dai docenti dell'area scientifica, dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, dalla professoressa Gianna Trapassi, referente di indirizzo Scienze applicate e dal professor Gabriele Chemello, referente del progetto.

«Tutte le tematiche proposte dagli incontri sono di stringente attualità - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini - Questa volta proponiamo il tema delle energie alternative, un argomento su cui è importante far riflettere le giovani generazioni e che si inserisce nell'ottica dell' educazione alla cittadinanza attiva e partecipata, area strategia del nostro PTOF. Desideriamo una scuola sempre più aperta verso il territorio e proprio per questo, come anche le altre volte, gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza».

Il Dott. Nicola Armaroli, chimico, è Dirigente di Ricerca all'Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività (ISOF) del CNR, dove svolge la sua attività di ricerca sia in campo nazionale che con numerose collaborazioni internazionali.Ha pubblicato oltre 190 articoli scientifici su riviste internazionali e 7 libri. È uno degli scienziati italiani più citati nella letteratura internazionale, secondo il ranking della VIA Academy. È membro di molte società internazionali di chimica e valutatore per i principali editori scientifici e per varie agenzie nazionali ed internazionali, governative e private. Dal 2014 è direttore di Sapere, la prima rivista italiana di divulgazione della scienza, fondata nel 1935.

Gli incontri proseguirannomercoledì 30 gennaio alle 16.30 con il Prof. Francesco Ferretti che parlerà della gestione dei predatori e degli ungulati nella conferenza Lupi, ungulati e uomini: quali sfide per la gestione della fauna? e mercoledì 27 febbraio alle 16.30 con il Prof. Renato Chemello che terrà la conferenza dal titolo Le spinte ecologiche alle migrazioni umane.

Tutte le informazioni sull' Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.gov.it.

Pubblicato il 1 dicembre 2018