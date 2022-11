Entra nel vivo Lef con lo scrittore Giacomo Mazzariol e gli appuntamenti di Teatro a Merenda

Dopo l’inizio con il matinée dello scorso 28 novembre rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni, entra nel vivo il festival pedagogico Lef di Poggibonsi (Si) con gli appuntamenti del fine settimana dedicati al mondo della scuola e alle famiglie, pensati per diverse fasce d’età.

Venerdì 4 novembre, al Politeama, alle 9.00 e alle 10.45 in sala minore, Esterina Centovestiti della Compagnia Burambò, matinée per bambini dai 6 ai 13 anni, un appuntamento a cura di Ass. Timbre per Teatro a Merenda Scuole in collaborazione con Lef. Si tratta di uno spettacolo che ha vinto il premio Eolo Awards 2022 come migliore spettacolo per l’infanzia e la gioventù. La colazione sarà offerta dalla sezione soci Coop di Poggibonsi.

Sabato 5 novembre lo scrittore Giacomo Mazzariol, autore, tra gli altri lavori, del romanzo autobiografico Mio fratello rincorre i dinosauri, incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo A. Volta di Colle di Val d’Elsa per parlare del valore della letteratura nella lezione conferenza dal titolo “La letteratura come viaggio nell’altro. Il valore delle parole e l’importanza dei libri per conoscere la diversità”.

Sabato 5 novembre, alle 16.00 in sala Set, uno spettacolo aperto a tutte le famiglie della Compagnia Burambò,“Secondo Pinocchio”, Premio Eolo come miglior spettacolo di teatro di figura italiano. Spettacolo della rassegna Teatro a merenda Scuole a cura dell’Ass. Timbre in collaborazione con Lef e nel cartellone Discipline(s). I biglietti (7 euro intero, 5 euro ridotto) sono in vendita presso il teatro Politeama e su www.politeama.info.

Il Festival proseguirà poi l’ 11 novembre alle ore 9.00 con le maratone di lettura green nei cortili delle scuole del comprensivo 1 e 2, laboratorio dell’ Associazione Nausika LaAV in collaborazione con “Io leggo per gli altri - Dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura con il bando “Ad Alta Voce 2020” (a cura di Martina Evangelista in collaborazione con Sara Di Crescenzioe Circolo LaAV di Crete Senesi) e alle 10.30 con Saverio Tommasi che presenterà il proprio libro “In fondo basta una parola” agli studenti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi. La sera dell’ 11 novembre inoltre al Politeama ci sarà Lorenzo Baglioni, il celebre docente e musicista autore del videoclip “Il congiuntivo” che ha superato i 10 milioni di visualizzazioni. Lorenzo Baglioni sarà insieme al fratello Michele in sala minore con lo spettacolo “Canzoni a teatro”. Tra gli ospiti del festival ci saranno poi Vanessa Roghi, Vera Gheno, Giampietro Ghidini.

Tutto il programma del festival è su www.politeama.info e su www.leffestival.it

Biglietti spettacoli teatrali: per i matinée rivolti ai bambini della fascia 3- 13 il costo del biglietto è di 3 euro; per il concerto di Baglioni i biglietti sono 10 euro intero 8 euro ridotto.

Il Festival Lef è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con la compartecipazione di Camera di Commercio Industria e Artigianato Siena per gli eventi del progetto “La magia del green, dell’Arte e della luce, #quisipuò” e il sostegno di Sezione Soci Coop Poggibonsi. Il programma del festival quest’anno si intreccia con il cartellone “Discipline(s)” calendario con il contributo Mic che presenta teatro, musica e danza di segno contemporaneo grazie alla collaborazione di Associazione Timbre, Ass. Staccia Buratta, i cui spettacoli rassegne Teatro a Merenda, Sipario Aperto e Ombre d’inverno si vanno a intersecare con il programma di Lef. Collaborano inoltre Associazione Mixed Media, Ass. Pratika, Ass. Amici di Poggibonsi, Centro Commerciale Naturale, Ass. La Scintilla, le scuole Comprensivo 1 e Comprensivo 2, IIS Roncalli di Poggibonsi, Liceo A. Volta Colle Val d’Elsa, Valdelsa.net, Tvedotv.

Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it , Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it

Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info, pagina face book “Festival pedagogico LEF

Pubblicato il 4 novembre 2022