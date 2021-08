Enzo Galli, il babbo che andò in India per adottare sua figlia, è deceduto nel pomeriggio

E' deceduto nel pomeriggio, dopo aver contratto la variante indiana al Covid-19, Enzo Galli, il babbo che andò in India per adottare sua figlia. Ha vinto il virus, come riporta Prima Firenze, dopo una lunga lotta contro il Covid-19, a 42 anni, i suoi polmoni non si sono mai ripresi.

Il più triste degli epiloghi per la famiglia di Campi Bisenzio, la cui odissea iniziò a fine aprile quando dovevano rientrare in Italia con la loro bimba che erano andati a prendere a Nuova Dehli dopo l’adozione, invece Simonetta Filippini risultò positiva alla variante indiana del Covid-19, e rimasero bloccati in India.

L’intervento di Eugenio Giani, una breve e veloce raccolta fondi… tante persone si sono mobilitate per il rientro in Toscana di questa famiglia. Il volo sanitario riportò la famiglia il prima possibile, ma Enzo ad inizio maggio stava già molto male.

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, scrive su Facebook la triste notizia: “Enzo Galli non ce l’ha fatta. Si era ammalato di Covid tornato dall’India, dove era andato insieme a Simonetta per adottare la piccola Mariam Gemma.

Tutta la nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia”.



Pubblicato il 25 agosto 2021