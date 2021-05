Eroica di Montalcino: arriva il Piatto Eroico

Nei punti di ristoro ci saranno in assaggio piatti della tradizione toscana. Si va dal peposo allo stracotto passando dalla zuppa di pane, ai pinci al ragù fino alla guancia di manzo al Brunello

Anche la ristorazione e la gastronomia di Montalcino partecipano all’Eroica del 30 maggio con il Piatto Eroico. E’ l’iniziativa proposta dall’Eroica che prende il via già da domani venerdì 28 maggio e a cui hanno dato la propria adesione Confcommercio Siena insieme agli esercizi del territorio di Montalcino e che fa parte di Vetrina Toscana.

L’Eroica Montalcino si terrà domenica prossima 30 maggio e si svilupperà lungo un percorso “eroico” di ben 153 chilometri, un percorso “medio val d’Orcia” di 96 Km ed un percorso medio “Crete Senesi” di 70 km. Ci sono anche il percorso piccolo “Brunello” di 46 chilometri e la passeggiata di 27 chilometri. Tutto il programma per tutti i percorsi è sul sito www.eroicamontalcino.it.Tutta l’iniziativa è pensata da Giancarlo Brocci per amore della bici nel 1997, ma ha radici più lontane nel tempo.

Piatto Eroico Sono diciassette i ristoranti della città che proporranno il Piatto Eroico già da venerdì 28 fino a domenica 30 maggio. Sono tutti piatti della tradizione toscana, piatti importanti, eroici, appunto. Si va dal peposo allo stracotto passando dalla zuppa di pane, ai pinci al ragù fino alla guancia di manzo al Brunello. Il piatto si potrà degustare nelle strutture che aderiscono. L’iniziativa è parte integrante di Vetrina Toscana. Partecipano Il Gallo Stuzzicheria con il Crostone Eroico, il Ristorante San Giorgio con i Pinci Ragù Bianco di Chianina, La Taverna di Baietto - Enoteca di Piazza con il Tagliere degli Eroi, La Taverna Grappolo Blu con Guancia di Manzo al Brunello, il Ristorante Il Giardino con Brasato al Vino Rosso di Montalcino, Petto's Pizza con Petto's Pizza, Osteria di Porta al Cassero con Zuppa di Pane e Cipolla, Ristorante Re di Macchia con Manzo Brasato al Brunello, il Bar Il Leccio conFocaccia Zafferano con Mortadella e Pesto di Pistacchi, il Ristorante Il Grifo con Pappardelle al Ragù di Cinghiale, l’Enoteca Bacchus con Tagliere Bacchus, Why not? con Mascarpone Eroico, Alle Logge con Pennone Zafferano e Salsiccia, Alimentari Le Citte con Panino con Acciughe Sottopesto, il Bar Belvedere con Tonno del Chianti con Zucchine sott'olio, Osteria d'Altri Tempi con Pici al Ragù di Anatra in Bianco, Albergo Il Giglio con Peposo alla Fiorentina.

Pubblicato il 28 maggio 2021