Eventi estivi ad Empoli: luglio e agosto con appuntamenti per tutti i gusti dal centro storico al parco di Serravalle

Estate ricca di eventi ad Empoli. Da luglio ad agosto tante date che coinvolgeranno il centro storico, le frazioni, i giardini pubblici e il parco di Serravalle.

Un calendario per tutti i gusti ed età: musica classica, teatro per ragazzi, cinema all’aperto, presentazioni di libri con i loro autori e concerti. Il Torrione di Santa Brigida ospiterà la compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro. Ma non solo recitazione, ci saranno anche i musicisti del Centro Attività Musicale CAM di Empoli e i concerti dell’associazione Empoli Jazz. Inoltre saranno ospitati autori con la presentazione dei loro libri, eventi organizzati dalla libreria Rinascita. Nei parchi Mariambini e Serravalle andranno in scena due rassegne di spettacoli per gli adulti e per i giovani. Per i ragazzi sono state pensate attività in presenza legate al tema dell’anniversario della morte di Dante e di Renato Fucini. In Piazza Farinata degli Uberti il 9 luglio appuntamento con la serata “Note d’in/canto”, l’esecuzione dei tre brani finalisti del 1°Concorso Internazionale di Composizione Ferruccio Busoni, a seguire l’Orchestra Regionale della Toscana con ‘Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini. Poi il 23 luglio “Opera in piazza”, dove andrà in scena ‘L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti.

Nel mese di agosto è previsto il cinema all’aperto nel parco Mariambini. Mentre a Serravalle la chiusura della stagione è affidata agli eventi di Beat Garden.

“Un calendario che non sembra risentire della crisi da cui stiamo lentamente uscendo”, ha sottolineato l’assessore alla cultura Giulia Terreni. “Vogliamo valorizzare gli operatori dello spettacolo che sono stati danneggiati dai vari lockdown”.



Pubblicato il 16 giugno 2021