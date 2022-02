Expo, un film su Leonardo da Vinci a Dubai

Il genio di Leonardo e il territorio di Vinci protagonisti di Expo 2020 Dubai, inaugurata nei mesi scorsi per chiudersi il 31 marzo. Mercoledì 23 febbraio alle 19 è infatti in programma la proiezione, nell’anfiteatro del padiglione Italia, del film “Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile” realizzato dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory che ad assistere all’evento ha inviato, in rappresentanza del Comune di Vinci, la vicesindaca Sara Iallorenzi e l’assessora alla pubblica istruzione Chiara Ciattini.

La pellicola, coprodotta da Rai Cinema e che ha avuto come partner il Comune di Vinci e Mapei, già pluripremiata negli Stati Uniti, porta al cinema i pensieri, le parole, i segreti di Leonardo, ma soprattutto i luoghi autentici in cui ha trascorso la vita. È presente la casa natale di Leonardo ad Anchiano, il Museo Leonardiano di Vinci e il suo paesaggio, oltre ad altri luoghi significativi come il castello e le scuderie di Vigevano, le cascate di Piuro e alcune tappe del suo soggiorno milanese. Leonardo rivive attraverso una narrazione che mescola la potenza dei luoghi che ha attraversato con i pensieri che emergono dai suoi scritti di inestimabile valore e sempre attuali, come se “l’intervista impossibile” fosse davvero realizzata oggi.

“Nel mio film Leonardo è semplicemente inventore e interprete della natura e degli uomini, ma non è così semplice essere Leonardo” spiega il regista Finazzer Flory riprendendo le parole del titolo del film. “Il tema di Expo Dubai, ‘Connettere le menti, creare il futuro’, è molto coerente con Leonardo da Vinci, il primo eco designer della storia. Connettere le menti per Leonardo significava mettere in relazione l’arte e la scienza, la natura e la cultura come processi per creare un nuovo ‘ambiente’, che in realtà è il futuro. Avremmo un gran bisogno di lui per riconnetterci davvero alla terra”.

“La proiezione di ‘Essere Leonardo da Vinci’ costituisce un’occasione unica di visibilità e promozione dei luoghi dell’artista e del nostro territorio, con la collega Chiara Ciattini abbiamo accettato l’invito con molto piacere e ringraziamo il regista Finazzer Flory - dice la vicesindaca del Comune di Vinci, Sara Iallorenzi, che ha la delega alle politiche culturali – a maggior ragione se si tratta di un palcoscenico così importante a livello internazionale. Leonardo è stato davvero in grado di ‘creare il futuro’ come da tema dell’esposizione universale di quest’anno, un futuro in cui per il Comune di Vinci sarà fondamentale, in ambito turistico e non solo, valorizzare la sua eredità, qualcosa che tutto il mondo ci riconosce”.



Pubblicato il 20 febbraio 2022