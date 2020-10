Falsi vini doc Bolgheri Sassicaia, Confagricoltura Toscana: 'Frode che poteva svilire il vino toscano'

Così Francesco Colpizzi, presidente della Federazione Vitivinicola di Confagricoltura Toscana, commenta l'importante indagine che ha portato alla scoperta del traffico illecito di bottiglie contraffatte.

"Le frodi che riguardano le eccellenza dell'agroalimentare toscano purtroppo sono molto comuni, soprattutto su prodotti di valore che hanno una fama mondiale e la cui imitazione è conveniente per le organizzazioni criminali. Un fenomeno diffuso ovunque, in Europa e fuori - conclude Colpizzi - Nonostante i vari Consorzi dei vini toscani si adoperino con sempre maggiore impegno nell'attività di vigilanza e tutela delle proprie denominazioni, l'attuale quadro normativo internazionale non consente oggi una integrale difesa delle produzioni locali dagli episodi di plagio o contraffazione".

Potrebbe interessarti anche: Contraffazione organizzata e traffico internazionale di falso 'DOC Bolgheri Sassicaia'

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 14 ottobre 2020