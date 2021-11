Farmacie comunali di Barberino Tavarnelle: tamponi rapidi a costi agevolati con rilascio del Green pass

Il Comune di Barberino Tavarnelle ancora una volta in prima linea nella campagna di prevenzione e tracciamento del Covid-19. Un nuovo servizio a supporto della tutela della salute dei cittadini è stato attivato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di garantire l'effettuazione dei tamponi a tutte le persone che ne avessero necessità. Da sabato 13 novembre i cittadini potranno recarsi presso la farmacia comunale Farmapesa, nella sede di via Pisana, 2, per richiedere, anche senza prescrizione medica, il servizio di tampone rapido antigenico che sarà effettuato da personale qualificato a costi calmierati. Resa possibile da una convenzione stipulata dalla Farmapesa con la Società Salus Toscana, l'attività prende il via sperimentalmente nel punto di via Pisana per poi estendersi alla farmacia di Sambuca.

"Si tratta di un'opportunità, messa in campo come azione volta a contenere l'emergenza e a consentire il rilascio immediato del Green pass che riserviamo in particolar modo ai lavoratori, alle famiglie e alla fascia di utenza 0-18 - spiega il sindaco David Baroncelli - l'intento è quello di favorire il più possibile l'accesso al servizio in virtù dei costi particolarmente ridotti dei tamponi che proponiamo al costo di €5 per i minori, nella fascia di età 0-18, e €10 per il resto della popolazione, di età uguale o maggiore di 18 anni". Per l'erogazione dei test rapidi, che rilevano la presenza del virus attraverso l'antigene, sarà allestito all'esterno della farmacia di via Pisana un gazebo dove i cittadini si potranno registrare grazie alla presenza del personale, messo a disposizione dall'associazione Blueroom di Tavarnelle. "Esprimiamo un particolare ringraziamento - aggiunge il primo cittadino - ai giovani della Blueroom che gestiranno il servizio di accoglienza, la loro collaborazione si rivelerà anche in questa occasione preziosa". I cittadini avranno la possibilità, inoltre, di acquistare un kit comprensivo di 4 tamponi al costo di €30, ovvero con una tariffa unitaria pari a €7,50. Si consiglia di effettuare la prenotazione al seguente link: https://farmapesa.tampass.it. Il servizio sarà accessibile anche senza prenotazione negli orari di apertura e di attivazione del Punto tamponi della farmacia comunale: il martedì, il giovedì e la domenica dalle ore 17.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30.



Potrebbe interessarti anche: Azione Poggibonsi: ''Il Sindaco si occupi di progetti, sanità, sviluppo economico, non di panini''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 6 novembre 2021