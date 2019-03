Festa e nuovi servizi alla Croce Rossa a Certaldo: un giardino in memoria del fondatore Henry Dunant e lo sportello GAP ludopatia

Due importanti iniziative in vista per il Comitato di Certaldo della Croce Rossa Italiana e anche per la comunità certaldese, in programma sabato 30 marzo: la inaugurazione del Giardino Henry Dunant, in via Cervi a fianco della nuova sede, e l’apertura dello Sportello GAP ludopatia rivolto ai soggetti con dipendenze da gioco, nella storica sede di via XX Settembre.

Si inizia la mattina di sabato 30 marzo alle ore 11.00, preso la sede operativa del Comitato di Certaldo delle Croce Rossa Italiana, Via F.lli Cervi angolo Via Terracini, con la l’intitolazione a “Jean Henry Dunant” dello spazio verde pubblico di circa 1.500 mq lì situato. L’iniziativa avviene a seguito della decisione del Consiglio Comunale di Certaldo che ha accolto all’unanimità l’invito alla intitolazione rivolto da Croce Rossa Italiana, prevedendo anche in questo spazio il posizionamento di quattro panchine personalizzate con i sette principi fondanti della CRI (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità).

Sempre sabato 30 marzo, ma alle ore 16.00 e presso la sede di Via XX Settembre, la giornata proseguirà con l’inaugurazione dello sportello GAP - gioco d’azzardo patologico - Ludopatia, realizzato in accordo con il servizio Ser.D. AUSL Toscana Centro e Comune di Certaldo. A fianco dello sportello sarà inaugurato il "negozio solidale" di abiti ed oggettistica vintage, una esposizione permanente di oggetti donati dai certaldesi e destinati alla raccolta fondi per i progetti assistenziali del comitato CRI.

Saranno presenti ai vari momenti della giornata, rappresentanti della Giunta comunale di Certaldo e della Giunta regionale Toscana, il presidente regionale della Croce Rossa, Francesco Caponi, il presidente del Comitato CRI di Certaldo, Mauro Dei, l’Associazione Avviso Pubblico, le delegazioni di bambini delle classi IV elementare dell'istituto comprensivo del plesso Iqbal Masiq e dell’Istituto parificato Maria SS. Bambina.

