Festival del volo: tre giorni per toccare il cielo con un dito

Dal mito di Icaro a Leonardo da Vinci, da Jules Verne alle Frecce Tricolori. Librarsi nell’aria è un desiderio insito nel genere umano, sin dall’alba dei tempi. A tutti coloro che vogliono toccare il cielo con un dito, con la fantasia e non solo, è dedicato “Volare”, il primo festival del volo di Firenze in programma da venerdì 13 a domenica 15 maggio a Ultravox Firenze.

Tre giornate di voli, mongolfiere, aquiloni, aeromodellismo, intuizioni leonardiane, incontri con piloti, spettacoli sul tema del volo, mostre fotografiche. Tutto a ingresso libero, con animazione e area dedicata per bambini, musica dal vivo e ristorazione di qualità.

“Volare – Festival del volo” è organizzato da LNDF e Toscana Aeroporti SpA, con il contributo di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con ISMA - Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Aeroclub Firenze, Museo Leonardiano, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022 del Comune di Firenze.

A “Volare . Festival del volo” - che venerdì 13 maggio aprirà alle ore 17, sabato 14 e domenica 15 alle ore 10 - si potrà salire a bordo di tre mongolfiere per voli vincolati (dalle ore 18,30 alle ore 22), visitare la mostra degli “spotters” con magnifiche foto di aeroplani e dei loro voli, visitare su prenotazione il Museo e il complesso dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. E ancora, si potranno costruire e far volare aquiloni, vedere in volo e realizzare aeromodelli, provare il volo simulato, partecipare ai laboratori del Museo Leonardiano, volare sulla città di Firenze a bordo degli aeroplani di Aeroclub Firenze (su prenotazione), incontrare piloti, gustare le delizie di Gourmet Ultravox Food. O volare semplicemente allargando le braccia e correndo.

Non dimentichiamoci della musica!

Anche le tre serate del Festival del Volo saranno accompagnate dalla musica dal vivo!

La banda musicale di Vicchio del Mugello, La Vicchio Folk Band, inaugurerà allegramente, con i suoi interventi, il festival venerdì 13 Maggio dalle 17 e tornerà per la conclusione domenica 15 maggio.

Sabato 14 maggio la serata sarà all’insegna del Rock’n’Roll con la musica dei The Partners in Crime.

E, per finire in bellezza il primo fine settimana di Ultravox, “Decibel Presents” - 4 giorni di eventi che coinvolgono alcuni dei più famosi nomi del panorama mondiale della musica elettronica - ci farà scatenare con Ilario Alicante, domenica 15 maggio a partire dalle 16.

Informazioni per la prenotazione dei voli

Le prenotazioni per le Mongolfiere avverranno direttamente sul posto presso la cassa di Ultravox, con i seguenti orari:

venerdì 13 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

sabato 14 maggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

domenica 15 maggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Il costo di entrambi i voli è di 20 € per gli adulti e 15 € per i minori di 14 anni. Tutti i voli si terranno dalle 19.00 alle 22.00.

Per prenotare un volo su Firenze con Aeroclub Firenze registrati alla Newsletter di Ultravox (nella homepage del sito) e invia una email a segreteria@ultravoxfirenze.it.

Per prenotare una visita guidata – nei due giorni di visita sabato 14 e domenica 15 – presso l’Istituto di Scienze Militari Areonautiche registrati alla Newsletter di Ultravox (nella homepage del sito) e invia una email a segreteria@ultravoxfirenze.it.

Entrambe le richieste dovranno includere il documento di identità; inoltre tutte le visite sono possibili solamente se in possesso di un green pass valido.

Una volta raccolte e contate le domande, sarà inviata conferma della prenotazione tramite email, con tutte le indicazioni necessarie alle modalità e agli orari dei vostri voli.

Pubblicato il 8 maggio 2022