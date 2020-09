Fibra: lavori in vista per coprire anche Fiano e zona industriale Bassetto

Internet superveloce arriva anche nella zona industriale del Bassetto e nella frazione del Fiano. Dopo i lavori che due anni fa hanno portato la fibra ottica e con questa internet veloce nella quasi totalità del territorio certaldese, è’ arrivata in queste ore al Comune di Certaldo la richiesta da parte di Telecom Italia spa per gli scavi finalizzati alla stesura della fibra ottica in Via Romana (prossimità loc San Michele), in via delle Città nei pressi dell’area industriale del Basseto, in Loc Fiano, SP79 Via Firenze Via Lucardese Via Certaldese.

Per quanto riguarda i due tratti di via Romana e via delle Città ci saranno in tutto circa 785 metri di scavo e la posa di 3 pozzetti e apertura di 4 pozzetti TIM già esistenti, 30 giorni di lavori necessari previsti; per quanto riguarda Fiano, circa 1 km di scavi e 13 nuovi pozzetti, 40 i giorni di lavoro previsti.

I lavori inizieranno nei prossimi giorni

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per questo importante intervento che completerà la stesura della fibra nei territori del Comune di Certaldo sede di insediamenti abitativi densi e di attività produttive significative, un investimento che darà maggiori servizi ai cittadini e competitività alle imprese. Investimento per il quale l’amministrazione comunale si era molto adoprata nei mesi scorsi, in collaborazione con la Regione Toscana, e che adesso vede finalmente il traguardo.

Pubblicato il 7 settembre 2020