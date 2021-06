Figlio adottivo positivo al covid, coppia fiorentina bloccata nelle Filippine

Una coppia di fiorentini si trova bloccata a Manila, nelle Filippine, dopo che il figlio adottivo era risultato positivo al coronavirus. Dopo il risultato del tampone del piccolo i tre sono bloccati in un albergo in quarantena. Elisabetta e Francesco, come. spiega l'Ansa, sono arrivati a Manila lo scorso 21 maggio. Dopo aver fatto 10 giorni di isolamento il 1 giugno hanno incontrato il figlio adottivo il 1 di giugno.

La coppia ha diffuso un comunicato stampa in cui chiede che l'Italia si prenda carico del loro caso e che possa farli rientrare con delle procedure speciali e di emergenza. I due genitori fanno sapere di aver già preso contatti con l'ambasciata italiana a Manila, l'Unità di crisi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della famiglia Elena Bonetti, e con alcune autorità della loro città di origine.

Sempre nel documento viene precisato come Francesca avesse chiesto lo scorso aprile - il giorno dopo aver saputo che erano state sbloccate le procedure per l'adozione - alla Regione Toscana di poter anticipare il vaccino anti Covid in vista del viaggio a Manila per andare a prendere il figlio, ottenendo però un rifiuto. (ANSA).

Pubblicato il 7 giugno 2021