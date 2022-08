Fine settimana scoppiettante nelle piazze di Greve, Katia Beni è ''One Woman Show''

La grande rassegna di eventi, infarcita di musica, teatro, incontri e buona cucina, promossa dal Comune che ha animato per tutto il periodo estivo il cuore culturale e commerciale di Greve in Chianti volge al termine. Ultimo week end ricco di note, parole e sapori siglato “Estate in piazza” quello che si prepara a salutare la stagione calda venerdì 26 e sabato 27 agosto in piazza Matteotti a Greve in Chianti. Venerdì 26 i riflettori si accendono sull’irresistibile vena ironica della mattatrice toscana Katia Beni, protagonista dello spettacolo teatrale “One woman show”.

L’evento, in programma alle ore 21.15, condurrà gli spettatori in un viaggio comico attraverso i luoghi comuni dalla preistoria al Covid-19, un entusiasmante assemblaggio di follia, demenzialità e comicità dove tutto diventa possibile. La serata prenderà il via alle ore 19 con i cavalli di battaglia dello street food, proposto dai ristoratori del Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe di Greve” e proseguirà fino alle ore 21 con “Pop&Bollicine”, un’esibizione di musica dal vivo italiana e internazionale con la maestra Veronica Fiorini & Friends a cura della Scuola di Musica di Greve in Chianti. Altra opportunità di intrattenimento è la sfida ludico-culturale lanciata dall’associazione Chianti Scacchi “Scacco matto!”, prevista fino alle ore 23 con ritrovo accanto al Monumento Giovanni da Verrazzano dalle ore 19. La musica continua a dominare i palcoscenici naturali di Greve in Chianti. Piazza Vassallo ospiterà sabato 27 alle ore 21.15 un concerto di Simone Baldini Tosi in EnsEmble dal titolo “La pace è ogni passo”. Info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it.

Pubblicato il 26 agosto 2022