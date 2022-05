Firenze: per comprare casa la soluzione è Casavo

E’ tempo di investire i propri risparmi: lasciarli in banca, a causa della troppa volatilità, è rischioso, meglio pensare al mattone, un po' come facevano i nostri cari ed amati nonni. Oggi si investe in immobili ma per farli rendere: la resa migliore è quella turistica. In alcuni casi si può arrivare ad un ottimo ed abbondante 10% tasso che in banca non esiste proprio più. Per avere immobili turistici che rendono bisogna investire nelle realtà giuste: una fra tutte Firenze. Data la distanza dalla bella città toscana la soluzione perfetta è Casavo.

Casa a Firenze: con Casavo è facile

Firenze è una città molto bella: Casavo ha tantissime proposte. Ma chi è Casavo? L'instant buyer immobiliare nato a Milano qualche anno fa oggi con sedi operative in tante metropoli europee. Ad oggi il team è molto frizzante e giovane infatti si tratta di uno staff composto da lavoratori giovani, la media è di 29 anni, e il turnover è solo dell’8%. Non solo: lavorare in Casavo piace tanto è vero che non sono pochi i premi che prende l’azienda.Intanto però quel che interessa a chi deve comprare casa è la certezza di affidarsi a degli esperti capaci di trovare il meglio, digitalizzarlo e renderlo fruibile a distanza, in alcune città poi Casavo acquista immobili li ristruttura e li reimmette sul mercato completamente nuovi. L’app è semplice, intuitiva, facile.

Dove scegliere: quartiere per quartiere

Firenze non è una città economica: acquistare casa è un bell’investimento. In ogni caso , secondo alcune recenti stime nel 2020 del mercato immobiliare a Firenze è stato segnato da un calo sensibile delle compravendite - che sono state 4.214 in totale con un calo del -15,2% rispetto all'anno prima, ora finalmente si ha una ripresa e con essa in cambio del prezzo che tende lentamente ad aumentare.

Il prezzo medio richiesto di una casa a Firenze sfiora i 4 mila euro a metro quadrato: 3.986 euro, si tratta per lo più di appartamenti da ristrutturare o ristrutturati. Difficile, ma ancora possibile, trovare soluzioni con giardino in particolare a Campo di Marte dove comunque il prezzo medio è intorno ai 3500. Indubbiamente non manca chi riesce a fare affari sensazionali persino a pochi passi dal lungo Arno!

Pubblicato il 14 maggio 2022