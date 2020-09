Fra Pellegrini e Cavalieri erranti, lungo la via Francigena in Valdelsa

Storie di cavalieri che inseguivano un sogno. Ma anche di pellegrini animati da una profonda spiritualità . E’ la storia millenaria della Via Francigena, “territorio-strada” che aveva alcune delle sue “soste” anche in Valdelsa, e che da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sarà ricordata attraverso un nutrito programma con itinerari a piedi, sulle due ruote e a cavallo. Fulcro della manifestazione, il piccolo borgo di Castelnuovo d’Elsa (Castelfiorentino, FI), al cui interno saranno presenti spettacoli teatrali, mercato di arti e mestieri, percorsi di degustazione del vino, giochi medioevali.

Il programma della manifestazione è stato illustrato stamani nella struttura ricettiva “Selva di Monte” (Castelnuovo d’Elsa) dal Sindaco, Alessio Falorni, dal Vicesindaco con delega al Turismo, Claudia Centi, e dai rappresentanti delle numerose associazioni che hanno collaborato alla organizzazione delle iniziative contemplate dal programma. Il tutto nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia Covid 19 (molte delle iniziative, anche per questo, sono su prenotazione).

Avvio già a partire da giovedì con alcuni percorsi trekking a cura di Toscana Hiking Experience rivolti agli studenti dell’Istituto Comprensivo (previsti anche il giorno dopo), mentre venerdì 2 ottobre – ore 21.00, Piazza Santa Barbara - inizieranno gli spettacoli nel borgo di Castelnuovo con tre performance del Teatro C’Art: “il libro volante” di Stefano Marzuoli, “tranquilli!” di André Casaca, “una bella visita” di Flavia Marco; “intrattenitori erranti” per una serata all’insegna dell’esistenzialismo comico e irriverente. Le escursioni a piedi – organizzate da Pro Loco e Toscana Hiking Experience - saranno possibili da sabato pomeriggio con un itinerario gastronomico (“Mangia e cammina” ore 14.30) accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici e di eccellenze enogastronomiche del territorio, e alle 18.30 (“La via Francigena al tramonto”) con una camminata di circa un’ora per scoprire alcuni luoghi panoramici delle colline circostanti. Ben tre itinerari di grande interesse naturalistico sono previsti la domenica mattina (4 ottobre), tutti con animazione teatrale a cura di Trivia APS: “Da San Genesio a Coiano” (km 11,5), dalla “Locanda d’Elsa a Coiano” (km 13,5), “Da Montaione a Coiano” (km 11,5). A fine mattinata, incontro di tutti i gruppi alla Pieve di Coiano, la “sosta” descritta da Sigerico nel suo diario (990 d.c.). Per i meno allenati, il sabato pomeriggio è prevista anche un’escursione in e-bike, biciclette dotate di pedalata assistita, con due possibilità: percorso lungo (km 53) e breve (km 35). Le e-bike sono messe a disposizione da Pro Loco e Toscana by Bike (contributo 10 euro).

Tra sabato e domenica, una cinquantina di Cavalieri provenienti anche da altre regioni percorreranno la via Francigena e “la Via del Sale” con un itinerario di due giorni, con partenza il sabato da San Gimignano, tappa e pernottamento a Gambassi Terme, arrivo la domenica all’ora di pranzo a Castelnuovo d’Elsa; un percorso di straordinario valore paesaggistico predisposto dall’associazione “I Cavalcanti del Padule”.Da sabato pomeriggio alla domenica, il borgo di Castelnuovo spalancherà le porte a “La Via del vino”, un evento progettato da Fisar Empoli con tre punti di degustazione con sommelier il sabato (via Roma) e una mostra mercato dei vini prodotti dalle aziende del territorio per l’intera giornata di domenica (via Roma e Piazza Santa Barbara); in contemporanea (sempre dal sabato pomeriggio alla domenica) l’associazione culturale storica “Mastri nel tempo” darà vita al mercato storico in costume medioevale con numerose lavorazioni artigianali dal vivo: carta a mano di Fabriano, rilegatura, maschere di cuoio, giochi in legno, bambole di pezza, il liutaio, ecc..

Sabato sera (a cena) e domenica a pranzo escursionisti e visitatori potranno approfittare della “mensa del pellegrino”, in un’area all’aperto ma ben riparata sotto una tensostruttura, con menu tipico toscano a 15 euro (prenotazioni entro lunedì 28 settembre 339.2202877) preparato dal Circolo Arci e dal Comitato festaiolo di Castelnuovo d’Elsa. Sabato sera (ore 21.00) un appuntamento imperdibile: la “Notte teatrale” di Castelnuovo d’Elsa, dedicata a chi insegue un sogno nella vita. Protagonisti i “Cavalieri erranti”, sognatori e visionari, derisi e ostinati: un percorso teatrale da attraversare a gruppi (partenze ogni 10 minuti) che da un “luogo magico” (il “Circo Bidoni”) condurrà i visitatori in “un viaggio stupendo”, alla scoperta di storie e personaggi che con il loro coraggio hanno coltivato un sogno, un ideale. Un itinerario articolato in otto postazioni teatrali (“Circo bidoni”, “La strega”, “Le Gitane”, “Dulcinea Del Toboso”, “Don Chisciotte”, “Artemisia”, “Giovanna”, “Cirano”), interpretate da trentadue attori e trentaquattro figuranti. Una produzione dell’associazione teatrale culturale GAT per la regia di Nicola Pannocchi.

Domenica 4 ottobre (oltre alle proposte di trekking) il gran finale, con un “Borgo in festa”: fin dal mattino, il centro di Castelnuovo sarà nuovamente animato dal mercato di arti e mestieri e dalla “Via del vino”, mostra mercato dei vini prodotti dalle aziende del territorio. Nel pomeriggio (dalle ore 15.00 – parcheggio via Roma) spazio dedicato ai bambini con i “giochi medioevali”: giochi in legno, laboratori di costruzione di macchine d’epoca, storie e leggende medioevali. A seguire (dalle 15.30) il centro storico ospiterà in alcuni spazi ben delimitati sette spettacoli teatrali a cura del GAT: “Princesa”, “La Pulzella d’Orleans”, “Un lavoro rispettabile!”, “Mi chiamo Arianna”, “Amalia La Maga”, “Il Circo”, “Il Corista” (prenotazione obbligatoria: 392.6090772).

“Come avevamo promesso a suo tempo – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – stiamo riprendendo la programmazione di tutti gli eventi maggiormente caratterizzanti che si tengono ogni anno a Castelfiorentino. La grande festa lungo la Via Francigena è senz’altro uno di questi, un appuntamento ormai imperdibile per tanti escursionisti (appassionati di trekking o di bicicletta, compresi coloro che desiderano sperimentarla a cavallo) ma anche di semplici visitatori e turisti che amano trascorrere qualche ora all’aria aperta e magari approfittarne per assistere agli spettacoli teatrali che si tengono nel piccolo borgo di Castelnuovo d’Elsa. Quest’anno, in particolare, oltre al mercato di arti e mestieri con le lavorazioni dal vivo, ci sarà anche la possibilità di assaporare alcuni tra i migliori vini di produzione locale. Nel ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato alla organizzazione della festa – ha concluso il Sindaco – colgo l’occasione per ricordare che la manifestazione si tiene nel rispetto delle misure di prevenzione da Covid 19, e che per raggiungere il borgo di Castelnuovo abbiamo predisposto anche un servizio gratuito di navetta”.

Il servizio gratuito di navetta partirà dal capoluogo di Castelfiorentino (piazza Berlinguer – sede centrale delle Poste) ogni 40 minuti, effettuando fermate intermedie all’Ostello “Locanda d’Elsa” e alla frazione di Dogana (Via Sanminiatese/via Deledda). Gli orari sono i seguenti: sabato 3 ottobre dalle 16.00 alle 24.00, domenica 4 ottobre dalle 11.00 alle 20.00.

La manifestazione “Via Francigena in Valdelsa” è promossa dal Comune di Castelfiorentino e gode del patrocinio dell’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene), della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, e di diciassette Comuni della Toscana centrale.

Hanno collaborato le seguenti associazioni: Proloco Castelfiorentino, Associazione Culturale Teatrale GAT, Teatro C’Art, Toscana Hiking Experience, Associazione culturale storica “Mastri nel tempo”, FISAR Empoli, Associazione Cetra, Associazione “Senza Barriere” onlus, Associazione “Comunità Castellana per il Ciclismo Popolare”, Toscana By Bike, Compagnia Trivia APS, associazione “I Cavalcanti del Padule di Fucecchio” e “I Butteri delle Valli di Broccolino”, Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, Istituto Comprensivo, Prociv Arci, Rav, Misericordia Castelfiorentino, Ostello “Locanda d’Elsa”,

Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it, dove è possibile scaricare il programma completo e la pagina fb del Comune di Castelfiorentino.

