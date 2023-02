Francesco Arca a Sanremo: tra Siena e dintorni ecco i toscani sul palco dell’Ariston

La 73esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023, ospiterà anche un po’ di Siena al Teatro Ariston. Infatti, a calcare il palco più ambito d’Italia sarà l’attore senese Francesco Arca. Nato a Siena il 19 novembre 1979, Francesco Arca, contradaiolo della civetta, farà il suo ingresso durante la seconda serata della kermesse canora per promuovere la nuova e attesissima fiction Rai che lo vedrà protagonista: Resta con Me, da un’idea da Maurizio De Giovanni, un noir notturno ambientato nella città partenopea in cui Arca vestirà i panni del vicequestore Alessandro Scudieri della Mobile di Napoli. Dunque, mercoledì 8 febbraio l’attore insieme alla sua professionalità porterà con sé un po’ della sua amata Siena, motivo d’orgoglio per la città del Palio.

Ma non solo. Tra mezzi annunci e rivelazioni trapelate, che hanno contribuito a tenere sulle spine gli spettatori italiani, finalmente Amadeus e Gianni Morandi hanno svelato la lista completa dei duetti della serata di venerdì 10 febbraio che, oltre alla co-conduzione dell’attrice fiorentina Chiara Francini, vedrà sul Palco dell’Ariston esibirsi un po’ di Toscana.

A cominciare dai Baustelle che saranno sul palco dell’Ariston con i Coma_Cose per interpretare “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri. I Baustelle si formano a metà degli anni 90’ a Montepulciano sulla scia dell’amore che provano per la musica inondando così il panorama italiano con i loro brani mai scontati e sempre di qualità. La band toscana ritorna sulla scena nella sua formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi e lo fa con la pubblicazione del nuovo singolo “Contro il mondo”, cantando lo spaesamento ma con un’attitudine rock’n’roll, e calcando la prossima settimana il palco dell’Ariston.

A Sanremo 2023 sarà presente anche il collettivo toscano dei giovanissimi BNKR44 che si esibirà insieme al giovane Sethu, nome d’arte di Marco de Lauri. Il gruppo nasce nel 2019 tra Firenze ed Empoli, nella località di Villanova, dalla collaborazione di 7 ragazzi, Erin, Piccolo, Caph, Fares, Jxn, Faster e Gherayo, che miscelano varie influenze, dall’underground al punk, dando vita a testi messaggeri della generazione odierna. Per la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo 2023 si esibiranno in una cover di “Charlie fa surf” proprio dei Baustelle.

Da Firenze a Sanremo, Paolo Vallesi, invece, duetterà con i Cugini di Campagna con i brani “La forza della vita” e “Anima mia”. L’artista fiorentino nel lontano 1991 si aggiudicò il podio al Festival di Sanremo con il brano "Le persone inutili", vincendo nella categoria Nuove Proposte.

Tra i grandi nomi della musica vedremo esibirsi in Piazza Colombo, a pochi passi dall’Ariston Piero Pelù, fiorentino, eclettico ed imprevedibile e La Rappresentante di Lista, il duo iconico nato dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi, nata a Pisa e cresciuta a Viareggio, e il polistrumentista Dario Mangiaracina.

Anche per quest’edizione di Sanremo 2023 la Toscana vanterà nomi di grido fra i personaggi coinvolti. Vedremo, dunque, un Festival che terrà gli spettatori italiani incollati allo schermo. Perché Sanremo è Sanremo.

Pubblicato il 4 febbraio 2023