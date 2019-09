Friday For Future, sciopero per l'ambiente contro i cambiamenti climatici

Folle oceaniche di giovani per le strade e le piazze di tutto il mondo. Sono i ragazzi e le ragazze in protesta per l'ambiente, mossi dalla manifestazione ambientalista contro i cambiamenti climatici lanciata da Greta Thumberg che ha coinvolto ben 27 Paesi e 160 città italiane.

Gli studenti valdelsani si sono riversati nelle città più grandi, a Firenze e a Siena.

«In piazza Santa Maria Novella ho visto l'entusiasmo di migliaia di ragazzi - ha fatto sapere con una nota stampa l'assessore alla presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli -. [...] E' una giornata importante, che segna un passaggio: tantissimi giovani hanno manifestato pubblicamente, rinunciando a un giorno di scuola, per chiedere a noi amministratori e politici, a tutti i livelli, di agire in fretta per invertire la tendenza del surriscaldamento globale e dell'inquinamento».

«Questi ragazzi ci mostrano la strada da seguire: hanno partecipato, hanno fatto rete con le famiglie, le scuole, gli enti e le istituzioni. Hanno capito che la battaglia per l'ambiente richiede l'impegno di tutti, si combatte tutti insieme, collaborando».

A Castelfiorentino gli oltre centocinquanta studenti dell’Istituto Comprensivo hanno partecipato alla giornata dedicandosi alla pulizia dei parchi e dei giardini, coordinati dalla Prociv Arci.

«I ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi - sottolinea Laura Rimi (referente CCR) - hanno sperimentato una bella lezione di partecipazione e convivenza democratica, proprio come afferma il regolamento. In un giorno sono riusciti ad organizzare il percorso, a coinvolgere quasi 150 ragazzi, con il passaparola e i social, a collaborare con la Prociv, che ringrazio per il supporto, per gestire il corteo. In tutti i ragazzi abbiamo trovato molta consapevolezza e conoscenza del problema ambientale e dei rischi che corre il nostro pianeta. Se davvero è "solo" merito di Greta Thunberg, non possiamo che ringraziarla».

Pubblicato il 27 settembre 2019