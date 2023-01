Frontale tra due auto: feriti due minorenni

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 17.06, per un incidente frontale tra due auto in Via Lauretana Antica nel Comune di Asciano. Due minorenni sono stati trasportati in condizioni mediamente critiche alle Scotte. Sul posto sono intervenuti: ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme, ambulanza della Misericordia di Sinalunga, ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita di Siena, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Pubblicato il 4 gennaio 2023