Fuga di monossido di carbonio, due uomini portati con Pegaso in camera iperbarica a Grosseto

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per una fuga di monossido di carbonio a Quercegrossa, via Di Vittorio, alle 12.09. Due uomini di 68 e 56 anni sono stati trasportati prima al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte, poi trasferiti con Pegaso alla camera iperbarica dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rispettivamente in codice 3 (il 68enne) e 2 (il 56enne). Sul posto l'automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Taverne d'Arbia e Siena, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.



Pubblicato il 11 gennaio 2022