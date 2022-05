Gambero rosso: il re delle tavole d'estate

Il tempo migliora, le serate si allungano, le prime cene in giardino con gli amici: è quasi estate. Quest'anno il re incontrastato delle tavole estive è il gambero rosso Longino, noi lo abbiamo scoperto da poco e ci ha subito colpito per il suo sapore deciso e delicato, per la sua perfetta conservazione e per la sua origine Mazara. Parliamo di un prodotto italianissimo! Una vera perla dei mari del nostro amato sud! Il gambero rosso è uno dei crostacei più famosi al mondo, sicuramente fiore all’occhiello della nostra marineria, è un prodotto importante su cui lavorano almeno 40 pescherecci importanti, il 33% della flotta siciliana. Insomma è un crostaceo importante e di pregio! Il migliore sul mercato, quello dall’origine garantita è sicuramente il gambero rosso di Mazara della Longino, grigliato, cotto in padella o fritto, ha la sua carne bianca e tenera con quel sapore sospeso tra il dolce ed il selvatico.

Come cucinare il gambero rosso

Le ricette sono tantissime tutte gustosissime: la più gettonata resta sempre la stessa, alla griglia. Un BBQ di mare superlativo: per una serata rilassante anche se lontani dalle nostre amatissime spiagge. In ogni caso il gambero rosso possiamo cucinarlo in tantissimo modi, è la sua duttilità ad averlo reso molto amato, ambito ed apprezzato un pò ovunque.

Noi abbiamo scelto alcune delle ricette più gustose e succulente.

● Riso Venere con gamberetti e zucchine. Una ricetta dal sapore esotico esaltato dal Venere, in sostituzione si può usare anche il rosso o l’integrale. Un sapore arricchito dai gamberi polposi. Molto semplice da realizzare. Un brodino di verdure o di pesce per cuocere il riso, un soffritto leggero per le zucchine e i gamberi. Il trucco è scodellare e guarnire bene. In un piatto simile è il servizio ciò che colpisce!

● Paccheri con pomodorini e gambero rosso: una ricetta semplice, un delizioso primo piatto al sughetto di pomodorini, facile anche questo con datterini di Sicilia.

● Gamberi rossi allo yogurt: sbollentare i gamberi e condirli con yogurt salato.

Come pulire il gambero

Non è semplice ma si può fare con l’ausilio di un coltellino: incidere il dorso, eliminate l'intestino tirando molto dolcemente, per evitare che si rompa. Sciacquare bene sotto l’acqua fredda, eliminare delicatamente testa, coda e zampette. Poi il gambero e pronto ad essere cucinato e… ovviamente mangiato!

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Al Pomod'Oro Gourmet pizza e cucina incontrano tradizione, innovazione e ricerca

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 12 maggio 2022