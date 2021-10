Giani in conferenza delle Regioni: ''Tamponi validi 48 ore''

"Il nostro obiettivo deve essere quello di spingere i cittadini a vaccinarsi. Per questo motivo la validità dei tamponi necessari per il grenpass deve essere limitata a 48 ore".

Così il presidente della Regione Eugenio Giani, intervenendo oggi in Conferenza delle Regioni, ha ribadito la posizione della Toscana. Nel corso della riunione, in vista della Conferenza Stato-Regioni che è ancora in corso, è stata proposta da alcune Regioni l'estensione a 72 ore della validità dei tamponi.

"Come ci ha ricordato il presidente Mattarella - ha detto Giani - vaccinarsi è un dovere civico. Favorire il rifugio nei tamponi è un errore perché solo con i vaccini potremo ripartire in sicurezza".



Potrebbe interessarti anche: 23 nuovi positivi al covid nella provincia di Siena

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 13 ottobre 2021