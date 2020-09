Gianni Siragusa all'assalto del 15esimo titolo toscano consecutivo

Il colligiano scendera'nella pista di atletica per i 5000mt di marcia nel centro sportivo -nel mirino per l'azzurro e'l'assalto al 15esimo sigillo regionale consecutivo ,aggiornerebbe ancor di più il record di tutti i tempi nell'atletica toscana.

Quello di Marina di Carrara per Siragusa sarà anche l'ultimo test disponibile in vista dei prossimi campionati europei su strada della 10km e 30km.con la nazionale ,rassegna continentale in programma dal 29 al 31 ottobre prossimo a Funchal nell'isola portoghese di Madeira.

Pubblicato il 29 settembre 2020