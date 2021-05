Giornata mondiale delle api, un insetto prezioso sempre più a rischio

20 maggio, giornata mondiale delle api. Animali indispensabili per la nostra sopravvivenza. L’ape è al centro della biodiversità. Infatti aiutano ad impollinare la maggior parte dei raccolti che mangiamo e molti di quelli che nutrono gli animali da fattoria. Per capire la loro importanza, basti pensare che in Australia due terzi della produzione agricola è beneficiata dall’impollinazione delle api.

Oggi la sopravvivenza delle api è minacciata. I fattori che contribuiscono sono la distruzione del loro habitat naturale, le pratiche agricole intensive, i parassiti e le malattie. In tutto il mondo esistono circa 20mila specie di api e alcune piante possono essere impollinate solo da una singola specie. Quindi, in assenza di impollinazione la pianta non può riprodursi e se muore la specie di ape, morirà anche la pianta. Le api aiutano l’ambiente. Regolano il clima, purificano l’aria e l’acqua, aiutano a costruire il suolo e a riciclare i nutrienti.

Le api donano all’uomo preziose risorse. Forniscono miele, ma anche la propoli. Una speciale resina che ha una funziona antisettica e antibatterica. Una azione antinfiammatoria, antifungina, antivirale e antiossidante.

La vice presidente della regione Toscana Stefania Saccardi, in passato, ha ribadito l’importanza di difendere le api. “Scegliere il prodotto toscano, il cui prezzo sul banco è rapportato ai costi reali che i nostri apicoltori sostengono”.

In occasione della giornata mondiale delle api a Buonconvento sarà organizzato un laboratorio con il Consorzio di Bonifica “6 Toscana sud”. Il laboratorio sarà coordinato dai docenti Antonio Felicioli, dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa, Massimo Nepi, dipartimento di scienze della vita dell’Università di Siena, Federico Preti, dipartimento dell’Università di Firenze.

In due ore di attività al mattino e altrettante il pomeriggio, gli studenti di sei classi della scuola prima dell’istituto comprensivo Insieme, riceveranno nozioni di base che poi potranno mettere in pratica preparando e lanciando “bombe di semi” lungo gli argini del fiume Ombrone.

Pubblicato il 20 maggio 2021