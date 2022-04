Giornata nazionale delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani

L'Associazione Nazionale Case della Memoria riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia e si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche, con la consapevolezza che non è possibile leggere le opere immortali dei grandi scrittori, ammirare i dipinti e le sculture di artisti geniali, in definitiva conoscere la storia, senza “incontrare” i suoi protagonisti, il loro vissuto, il forte legame con il territorio.

Il 2 e 3 Aprile 2022 a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria una straordinaria proposta in Toscana (ma anche nelle altre regioni), di seguito l’elenco delle case che aderiscono al progetto.

Iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare. A seguire,

A Firenze e provincia: Studio di Piero Bargellini, Casa Buonarroti, Villa Galileo, Casa Guidi, Museo Primo Conti, Cimitero degli Inglesi, Cimitero Evangelico agli Allori, Museo Casa Rodolfo Siviero, Museo Casa di Giovanni Boccaccio (Certaldo), Museo Casa Busoni (Empoli), Casa natale di Leonardo da Vinci (Anchiano, Vinci), Casa Museo Machiavelli (San Casciano), Fondazione Montanelli Bassi (Fucecchio),Castello Sonnino (Montespertoli), Villa Pozzolini di Bivigliano (Vaglia).

Ad Arezzo e provincia: Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti (Caprese Michelangelo). Per la provincia di Livorno ecco il Polo Museale Carducciano di Castagneto Carducci.

A Lucca e provincia: Puccini Museum - Casa natale, Casa natale Giosue Carducci (Valdicastello),Casa Museo Giovanni Pascoli (Castelvecchio Pascoli, Barga), Museo Ugo Guidi (Vittoria Apuana, Forte dei Marmi).

In provincia di Pisa: Museo "Casa Carducci" (Santa Maria a Monte), Villa di Corliano (San Giuliano Terme).

A Pistoia la Casa Museo Sigfrido Bartolini.

Nel pratese il Museo della Badia di Vaiano - Casa Agnolo Firenzuola e il Museo Villa del Mulinaccio - Casa Filippo Sassetti entrambe nel Comune di Vaiano.

Fonte: casedellamemoria.it

Pubblicato il 2 aprile 2022