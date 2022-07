''Grazie per la sua guida saggia'', il buon compleanno di Giani al presidente Mattarella

“Auguri Presidente #Mattarella! Grazie per la sua guida saggia, punto di riferimento per tutti”. Lo scrive, sul proprio profilo Twitter, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che in questo modo porge gli auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nato a Palermo il 23 luglio 1941.

Pubblicato il 23 luglio 2022