I bambini delle Ancelle di Colle in flash mob per sostenere il Pronto Soccorso Cardiaco

Flash mob questa mattina in Piazza Arnolfo a Colle di Val d'Elsa, dove i bambini dell'Istituto Ancelle del Sacro Cuore, in collaborazione con l'associazione Pubblica Assistenza colligiana si sono esibiti sulle note di Happy di Pharrell Williams. Un modo divertente e giocoso per attirare l'attenzione e far passare un messaggio importante: quello che si può essere "eroi senza superpoteri", come hanno detto gli alunni alla fine.

Quest’anno la campagna di sensibilizzazione europea promossa da SAM.I - Samaritan International vede il coinvolgimento di sette Paesi europei: Italia, Austria, Slovacchia, Romania, Lettonia, Lituania, Polonia. Anpas promuove l’iniziativa in differenti regioni italiane (Piemonte, Puglia, Campania, Lazio, Liguria, Calabria, Toscana, Lombardia, Abruzzo, Marche, Valle D’Aosta) e 28 municipalità differenti, grazie alla presenze dei volontari e delle pubbliche assistenze sui territori e alla proficua collaborazione con gli istituti scolastici del comprensorio di riferimento.

L'obiettivo è sensibilizzare i giovani alle procedure di primo soccorso in qualunque situazione: chiamare i soccorsi, saper riconoscere l’emergenza, effettuare le manovre di primo soccorso.

Presente anche il vice sindaco del Comune di Colle Stefano Nardi. L'iniziativa di oggi è stata anche l'occasione per inaugurare il dispositivo DAE, donato alla scuola colligiana.

Lunedì 7 ottobre, alle 21.00, si terrà il primo incontro del corso di livello base per soccorritori volontari organizzato dall'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa presso la propria sede sociale in Via Liguria 11. Per info: pubblicacolle.iniziative@gmail.com e 0577 920169.

Pubblicato il 26 settembre 2019