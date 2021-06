I cittadini candidano le figure femminili per ribattezzare le strade di Barberino Tavarnelle

Intitolazioni al femminile, la parola alle cittadine e ai cittadini di Barberino Tavarnelle. Teresa Mattei, Nilde Iotti, Maria Montessori, Tina Anselmi, Emily Dickinson, Ipazia, Artemisia Gentileschi, Rosa Parks, Ilaria Alpi, Oriana Fallaci, Franca Rame, Anna Frank sono alcuni dei nomi che compongono la rosa di figure significative proposte dal Comune alla quale i cittadini potranno attingere per esprimere le loro preferenze e aderire al percorso finalizzato all’intitolazione di circa venti strade del territorio comunale che porteranno il nome di donna.

Per iniziativa della giunta Baroncelli, prende il via il progetto che fa della toponomastica un’attività partecipata e condivisa, incentrata sul coinvolgimento della cittadinanza. Il percorso, nato dalla necessità di superare i casi di omonimia sorti dopo la riunificazione degli ex Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, chiede alla comunità, in una doppia modalità, on line e telefonica, di presentare la propria candidatura scegliendo uno dei nomi proposti dall’amministrazione comunale o proponendone uno nuovo, in linea con i contenuti dell’avviso pubblico.

“Le donne che abbiamo individuato per l'assegnazione delle nuove denominazioni alle vie – commenta l’assessora alle Pari Opportunità Marina Baretta – sono figure che, a livello locale, nazionale e internazionale, si sono distinte per il loro contributo offerto al progresso e alla crescita sociale, culturale ed economica del contesto storico in cui sono vissute, esprimendosi e realizzandosi nei diversi campi di interesse umano”. “Sono nomi che valorizzano e riaffermano l'identità, la memoria e l’operato delle madri costituenti, delle donne che hanno lasciato un segno indelebile nella politica, nella scienza, nell'arte, nella letteratura, nella medicina, nella religione, nel teatro, impegnate nella tutela dei diritti umani, donne vittime di stragi e persecuzioni”. I cittadini potranno presentare proposte di intitolazioni che ricordino nomi e personalità di donne, decedute da almeno 10 anni, che hanno compiuto azioni coerenti con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

Oltre ai cittadini residenti, possono partecipare al processo partecipativo le associazioni attive nel territorio comunale nei settori economico, sociale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo, culturale. I cittadini singoli che prenderanno parte al processo partecipativo dovranno specificare i seguenti dati: nome, cognome, recapito telefonico o e-mail. Le proposte delle associazioni dovranno essere presentate da parte del presidente/legale rappresentante, con l'indicazione della denominazione dell’associazione rappresentata. Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta. In caso di presentazioni multiple verrà acquisita la prima presentata in ordine cronologico. A conclusione del procedimento di partecipazione, una Commissione appositamente costituita procederà alla definizione dell'elenco definitivo delle nuove denominazioni da sottoporre all'approvazione del Prefetto.

Il form, disponibile sul sito web del Comune e sulla pagina Facebook, è aperto fino al 20 giugno. E' possibile votare accedendo al link http://www.barberinotavarnelle.it/nuova-toponomastica-femminile. Chi non ha possibilità di votare on line può comunque esprimere la propria preferenza contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico: (Piazza Matteotti n. 39 Tavarnelle Val di Pesa) Tel. tel. 055 8052324 / Via Cassia n. 49 Barberino Val d'Elsa tel. 055 8052245 e-mail urp@barberinotavarnelle.it). Tutte le informazioni sul processo partecipativo sono disponibili nell'avviso pubblico.

Potrebbe interessarti anche: 41 casi di covid in provincia di Firenze, di cui 5 in zona empolese

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 2 giugno 2021