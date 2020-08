I ragazzi che partecipano ai campi di lavoro dell'Arci a Suvignano domani in Regione

Domani 26 agosto, dalle 10.30 alle 13, l'assessore alla Presidenza incontrerà nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo10, Firenze, un gruppo di ragazzi che partecipano ai campi di lavoro dell'Arci a Suvignano, la tenuta agricola nel senese confiscata alla mafia e affidata a Ente Terre regionali della Regione Toscana.

Durante l'incontro, ai ragazzi verrà illustrato l'impegno della Regione per la cultura della legalità. In particolare, le iniziative che si tengono a Suvignano, non ultimo il “Percorso della Legalità” che si snoda nel cuore della tenuta, fino alla ricostruzione delle tappe che hanno reso possibile la confisca. Sarà proiettato il video "Il riscatto della legalità - Suvignano e altre storie" che raccoglie le testimonianze di chi affronta tutti i giorni sul campo i temi della legalità.

Potrebbe interessarti anche: Al via il primo campo della legalità a Suvignano con Arci Toscana

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 agosto 2020