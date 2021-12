Il camper dei vaccini dell'Asl Toscana sud est torna sulle strade senesi

Torna il camper dei vaccini dell’Asl Toscana sud est in provincia di Siena, con cinque appuntamenti già programmati nei prossimi giorni. Domenica 5, dalle 9 alle 13, il mezzo della Fratres regionale e gestito dalla Fratres di Poggibonsi sarà in piazza Matteotti a Siena dalle 9 alle 13, in coincidenza con la seconda giornata del Mercato nel Campo. Altre due iniziative sempre nel capoluogo: domenica 12, dalle 14 alle 18, il camper sarà nei pressi dei giardini La Lizza che ospitano il Villaggio di Natale. Il giorno successivo, lunedì 13 sempre dalle 14 alle 18, il punto per le vaccinazioni sarà allestito nelle vicinanze della Fiera di Santa Lucia.

Sabato 18 dicembre il camper vaccinale si sposterà a Monteroni d’Arbia, in piazza della Stazione, in occasione della Festa degli auguri, dalle 14 alle 18. Domenica 19 appuntamento a Poggibonsi, in occasione del mercato: anche in questo caso il punto vaccini sarà operativo dalle 14 alle 18.

Il vaccino utilizzato è Moderna: saranno effettuate prime dosi (tutti i non vaccinati oltre 12 anni), seconde dosi (solo chi ha fatto la prima con Moderna da almeno 28 giorni), terze dosi (tutti coloro che hanno completato il ciclo primario con qualunque vaccino da almeno cinque mesi). L’accesso è libero senza bisogno di prenotazione.

Sarà impegnato il personale medico, infermieristico e amministrativo dell’Asl Toscana sud est, per replicare in ogni funzione l’attività di un centro vaccinale. La presenza del camper vaccinale è realizzata in collaborazione con i Comuni di Siena, Monteroni d’Arbia e Poggibonsi.



Pubblicato il 2 dicembre 2021