Il camper vaccinale dell'Asl incontra il mondo del lavoro: il programma in provincia di Siena

Prosegue la campagna di vaccinazione diffusa dell’Asl Toscana sud est anche attraverso l’utilizzo dei camper. Dopo le iniziative di richiamo popolare e le scuole, ora è nel pieno l’iniziativa con le categorie economiche, che in provincia di Siena aveva debuttato con le iniziative davanti agli stabilimenti Gsk e Pramac, grazie alla collaborazione con Confindustria Toscana sud. Il programma prosegue con le iniziative individuate con Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Cna: questo pomeriggio il camper dell’Asl fa tappa a Poggibonsi, in zona Salceto, proprio davanti alle sedi di Confesercenti e Cna.

L’obiettivo è incontrare in particolare il mondo del lavoro e favorire la vaccinazione di chi ancora non aderito alla campagna diffusa.

Gli altri appuntamenti in calendario: domani, martedì 12, Poggibonsi, mercato settimanale, 9-13; mercoledì 13 Siena, mercato settimanale, 9-13; giovedì 14 Siena, via Massetana Romana 9-13; venerdì 15 Siena, viale Europa (sede Confesercenti) 9-13; domenica 17 Abbadia San Salvatore, Festa di autunno, 11-17; lunedì 18 Chiusi, mercato settimanale (sede Confesercenti), 9-13; martedì 19 Sinalunga, mercato settimanale (sede Confesercenti), 9-13; mercoledì 20 Chianciano Terme, mercato settimanale, 9-13.

È stata inoltre aggiunta una nuova data per presenziare a un evento di grande richiamo che si svolge nel territorio senese: sabato dalle 9 alle 13 il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est sarà a Castelnuovo Berardenga, in via Garibaldi nei pressi del palazzo comunale, in occasione dell’Ecomaratona del Chianti. Come in tutte le altre occasioni, sarà possibile presentarsi senza prenotazione per richiedere la vaccinazione anti Covid-19.

Pubblicato il 11 ottobre 2021