Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato due bandi di concorso per l'assunzione rispettivamente di 2 (DUE) posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, di cui n.1 (UNO) posto con riserva in favore del personale interno e di n. 2 (DUE) posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, di cui n.1 (UNO) posto con riserva in favore del personale delle forze armate.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CATEGORIA C”- C.C.N.L. 31/03/1999-21/05/2018 DI CUI N.1 CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO

Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 (DUE) posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, di cui n.1(UNO) posto con riserva in favore del personale interno. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica -4a Serie speciale “Concorsi ed esami”. Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine. Il presente bando viene altresì pubblicato all’Albo Pretorio e nel portale dell’Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso, del Comune di Monteriggioni.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità:

trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:comunemonteriggioni@postacert.toscana.it e precisamente inviando al suddetto indirizzo un messaggio da una casella di posta elettronica certificata personale, non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A tal fine farà fede la data indicata sulla ricevuta di ricezione della stessa. Alle domande inviate attraverso PEC dovrà essere obbligatoriamente allegata in formato PDF, a pena di esclusione, tuttala documentazione sopra richiesta. Trasmissione a mezzo posta con raccomandata A.R. al Comune di Monteriggioni – Via Cassia Nord n.150 – 53035 MONTERIGGIONI (SI). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, a pena di esclusione, si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data di scadenza dell’avviso e non farà fede il timbro postale, né qualsivoglia altro mezzo, anche con modalità di consegna garantita; consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Cassia Nord n.150. Non sono ammesse altre forme di invio.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Monteriggioni ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line fino alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda e nella sezione “AmministrazioneTrasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”.



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C”- C.C.N.L.31/03/1999-21/05/2018 DI CUI N.1 CON RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EXART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678, CO.9, D.LGS.66/2010

In esecuzione della determinazione n. 900 del 29/06/2021 del comune di Monteriggioni, in applicazione dell’art. 10 D.L. 44/2021 è indetto un pubblico concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 (DUE) posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, di cui n.1 (UNO) posto con riserva in favore del personale delle forze armate.

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione: La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale “Concorsi ed esami”. Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine. Il presente bando viene altresì pubblicato all’Albo Pretorio e nel portale dell’Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso, del Comune di Monteriggioni. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità: -trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemonteriggioni@postacert.toscana.it. Trasmissione a mezzo posta con raccomandata A.R. al Comune di Monteriggioni – Via Cassia Nord n.150 – 53035 MONTERIGGIONI (SI). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, a pena di esclusione, si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data di scadenza dell’avviso e non farà fede il timbro postale, né qualsivoglia altro mezzo, anche con modalità di consegna garantita. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Cassia Nord n.150. Non sono ammesse altre forme di invio.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Monteriggioni ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line fino alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”.

Potrebbe interessarti anche: 9 nuovi casi di coronavirus in provincia di Firenze, 2 in zona empolese

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 7 luglio 2021