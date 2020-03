Il cordoglio della Giunta regionale per la scomparsa del padre del presidente Rossi

La Giunta regionale della Toscana si associa al cordoglio del presidente Enrico Rossi per la scomparsa di suo padre, Angiolo, avvenuta questa notte all'ospedale Lotti di Pontedera.



Per ricordarlo prende a prestito le parole con le quali presidente Rossi ha dato l'annuncio sulla sua bacheca Facebook: “E' stato mezzadro, bracciante e camionista, un lavoratore instancabile, Era un uomo bello e forte. Antifascista e comunista italiano. E' stato un padre generoso e rispettoso delle mie scelte”.



E la Giunta, per ricordare Angiolo Rossi, ha annunciato che farà una donazione ad Estar, l'ente strumentale della Regione per gli acquisti in sanità, per sostenere gli ospedali della Toscana e tutti gli operatori del Sistema sanitario regionale in questo difficile momento di lotta contro il Covid-19.

Pubblicato il 19 marzo 2020