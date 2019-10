Il film di Francesco Corsi su Caterina Bueno al concorso nazionale Festival dei Popoli

E' notizia di pochi giorni fa: Caterina, il film di Francesco Corsi dedicato a Caterina Bueno, sarà al Festival dei Popoli, che si terrà dal 2 al 9 novembre. Il lungometraggio, in concorso insieme ad altri sei nella sezione "Concorso italiano", rappresentativi della produzione italiana del 2019, sarà proiettato in anteprima venerdì 8 novembre al Cinema La Compagnia (Via Cavour, 50/R). A seguire "Viva Caterina. Caterina Viva", omaggio musicale dal vivo con ospiti a sorpresa.

Caterina raccoglie le preziose testimonianze di Giovanni Bartolomei, Giovanna Marini, Jamie Marie Lazzara, Andrea Fantacci, Alberto Balia, Valentino Santagati. Un’emozionate ritratto di Caterina Bueno, etnomusicologa, cantante e “raccattacanzoni” che, a partire dagli anni ‘60, portò all’attenzione del grande pubblico il preziosissimo patrimonio di canti e tradizioni musicali pazientemente raccolti nelle campagne della Toscana e diffusi in dischi e concerti che riscossero un’attenzione internazionale. Il lavoro e l’arte di Caterina nacquero dalla consapevolezza che i canti popolari fossero canti di tutti, trasmessi di generazione in generazione e continuamente rimaneggiati. Il film è impreziosito da alcune tre le esecuzioni più pregevoli di Caterina e dei tanti musicisti (tra cui un giovanissimo Francesco De Gregori) che l’hanno accompagnata in quella straordinaria stagione della musica italiana.

Francesco Corsi (Siena, 1980), colligiano, è laureato in Storia del Giornalismo e ha diviso studi e formazione tra le università di Siena, Pisa, Barcellona e Madrid. E’ co-fondatore di Kiné, per cui si occupa principalmente di scrittura per documentari e progetti di comunicazione integrata. Il suo primo lungometraggio, Memorias, è un viaggio tra la Spagna e l’Italia, attraverso i territori ancora segnati dalle ferite della guerra civile, alla ricerca delle voci dei testimoni e di tracce di memoria. È autore del libro L’utopia della base, edito da PuntoRosso (Milano, 2011).

«Sarà proprio la viva voce di Caterina ad avere un ruolo centrale nel film - dice il regista Francesco Corsi - attraverso il ricorso a stralci di vecchie registrazioni e interviste, spesso inedite, e naturalmente alle sue esibizioni sui palchi di tutto il mondo», aveva detto Francesco quando è stata lanciata la campagna di crowdfunding.

Il film è realizzato nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, in collaborazione con Associazione Culturale Bueno, Istituto Ernesto De Martino, Archivio Del Movimento Operaio e Contadino Della Provincia Di Siena.

Pubblicato il 21 ottobre 2019