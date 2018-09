Il fotografo castellano Bastianoni scelto per immortalare i Ferragnez

Non si è parlato d'altro: sabato scorso era il grande giorno dei Ferragnez, la coppia composta dalla blogger Chiara Ferragni e dal rapper Fedez, convolati a nozze con una cerimonia tutt'altro che intima a Noto, in Sicilia. Per immortalare l'evento, seguitissimo da milioni di follower sui social, i due hanno scelto David Bastianoni, il fotografo castellano premiato lo scorso anno per la quarta volta consecutive al WPPI (Wedding and Portrait Photographers International) di Las Vegas, considerato in un certo senso l’Oscar della fotografia per matrimoni.

«Il centro del mondo resta Castelfiorentino - ha scritto su Facebook il primo cittadino Alessio Falorni il giorno stesso del matriomnio -, e quindi in qualche modo troveremo il modo di essere presenti anche noi al matrimonio dell’anno... Per esempio tramite il Maestro David Bastianoni, numero uno della fotografia per matrimoni (e non solo) del mondo, che se non ho capito male da qualche insider qui su FB farà loro le foto. Grande David, in bocca al lupo per il tuo ennesimo capolavoro... e se riesci, digli che li aspettiamo a Castello volentieri, avessero voglia!».

«E' stato un onore», commenta David pubblicando uno scatto sul proprio profilo instagram.

Pubblicato il 3 settembre 2018