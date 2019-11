Il gioco d'azzardo in Val d'Elsa: se ne parla a Poggibonsi con Libera

“Non mettere in gioco la tua vita. Gioco d’azzardo in Valdelsa”. È questo il titolo dell’incontro in programma per domani, sabato 2 novembre, alle ore 17.00, organizzato dal Presidio Libera Valdelsa “M. Torre” alla sala della Pubblica Assistenza di Poggibonsi (Via Dante, 39). Interverranno Simona Neri, sindaco di Laterina Pergine Valdarno e Responsabile del progetto contro le ludopatie di Anci Toscana e Pierluigi Ermini di Libera Toscana.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Per maggiori informazioni: 327 4229500 (Alessio), 342 5763978 (Filippo), 349 2538610 (Luca); pres.valdelsa@libera.it

Alcuni dati

L’inchiesta realizzata dal Visual Lab del Gruppo GEDI, in collaborazione con Dataninja e Effecinque, scatta una fotografia sul gioco d’azzardo in Italia, grazie ai dati pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Aams) a dicembre dello scorso anno.

Nel 2017 gli italiani hanno giocato 101,8 miliardi di euro, oltre 5 miliardi in più del 2016. Una somma che contiene oltre 49 miliardi di giocato per le slot, ma anche, per esempio, circa 9 miliardi spesi per i gratta e vinci, e che include anche i soldi giocati nell’online.

Estrapolando i dati, Comune per Comune, quelli di seguito sono quelli che riguardano la Val d’Elsa senese. Quello che colpisce più di tutti è quello che riguarda le giocate pro-capite del Comune di Monteriggioni, ma bisogna considerare il Bingo.

Pubblicato il 1 novembre 2019