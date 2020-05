Il Lions Club dona un ventilatore polmonare all'ospedale di Campostaggia

I Lions Club Valdelsa e Lions Club Via Francigena hanno donato un ventilatore polmonare all'ospedale di Campostaggia. La donazione rappresenta un successo diplomatico del vice governatore del Distretto Lions Toscana Marco Busini e del presidente del Lions Club Valdelsa Flaminio Benvenuti che sono riusciti a canalizzare il forte impegno economico in italia della Fondazione Mondiale del Lions per l'emergenza sanitaria dovuta al contagio da covid-19.

"Il Lions Club è sempre vicino ai territorio - ha detto Marco Busini - questa donazioen fa parte di un progetto internazionale, i nquanto la Fondazione Lions ha deciso di contribuire verso il sistema sanitario nazioanle con donazioni importanti di molti ventilatori polmonari".

"Questa donazione non soltanto ci fa sentire che la comunità è vicina ma ci rende anche indipendenti su una postazione letto - ha detto la dottoressa Federica Marini, direttrice del reparto Anestesia e rianimazione di Campostaggia - questa esperienza terribile ci ha reso molto flessibili e capaci al cambiamento".

Pubblicato il 18 maggio 2020