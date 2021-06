Il mare più bello è quello della Maremma, la conferma di Cinque Vele

Il mare più bello d’Italia è quello della Maremma, ad affermarlo è la 21esima edizione della guida “Mare più bello 2021”, presentata da Legambiente e Touring Club Italiano.

La Toscana è la seconda regione in Italia nella classifica generale, un traguardo raggiunto anche per il riconoscimento dato alle isole di Capraia e del Giglio insieme alla Costa d’Argento. Seconda solo alla Sardegna con sei comprensori.

Nella classifica dei lidi troviamo in testa ancora la Maremma. Castiglione della Pescaia è stata premiata per il suo impegno come paese “plastic free”, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica. Insieme a spiagge e litorali come Cala Violina.

“Le Cinque Vele premiano la qualità dell’ambiente ma anche dei servizi ricettivi”, ha commentato l’assessore regionale Leonardo Marras. Un riconoscimento che esalta il connubio tra benessere, sostenibilità, preservazione del paesaggio, cura ed attenzione verso il visitatore, ha aggiunto l’assessore.

Per il presidente Giani è una bella notizia che rafforza l’appeal che la Toscana già deteneva, una attrattiva confermata anche dal grande numero di prenotazioni ricevute per questa stagione estiva.



Potrebbe interessarti anche: Ristori per il turismo al via il bando rivolto alle strutture ricettive

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 17 giugno 2021