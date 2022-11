Il medico di medicina generale Vannoni anche a Ulignano

L’Asl Toscana sud est comunica che il dottor Matteo Vannoni, medico di medicina generale nell’ambito di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano, dal 1 dicembre sarà presente, oltre in quello di Colle di Val d’Elsa, in un ambulatorio a Ulignano, frazione di San Gimignano.

L’orario di presenza sarà il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18.

Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia

Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.

- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

- https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute

oppure:

- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra

- tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13.30, martedì e giovedì anche 14-15.

Pubblicato il 28 novembre 2022